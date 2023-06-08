В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал скандал с выездом казахстанских школьников в Крым, передает BaigeNews.kz. Речь идет о поездке группы детей в лагерь «Артек» — таким образом победителей казахстанского этапа конкурса юных чтецов “Живая классика” решили наградить заграничным путешествием.
«Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям все. Здесь надо понимать, что это мероприятие было проведено с согласия родителей. Далее, чтобы такого не допустить в будущем, планируем запретить выезд детей за рубеж без приказа министерства просвещения и без разрешения Комитета по охране прав детей Минпросвещения», — сообщил министр.
Он отметил, что в истории с поездкой в Крым учитель понесла соответствующее наказание