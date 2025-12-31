С 1 января 2026 года в Казахстане начинает действовать новый Налоговый кодекс, который существенно меняет фискальные правила для бизнеса и граждан. Ниже – ключевые нововведения, представил lsm.kz

НДС и льготы по отдельным товарам и услугам

Порог обязательной регистрации по НДС снижается до 10 тыс. МРП (43,2 млн тенге).

Базовая ставка НДС устанавливается на уровне 16%.

Для медикаментов и медицинских услуг вводятся пониженные ставки:

с 2026 года – 5%,

с 2027 года – 10%.

От НДС освобождаются:

услуги в рамках ГОБМП и ОСМС;

лечение орфанных и социально значимых заболеваний по перечню правительства;

услуги по изданию книг в печатном виде;

археологические работы.

Для реализации периодических печатных изданий НДС установлен на уровне 10%.

Доходы граждан и пенсионные выплаты

От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ.

Вводятся прогрессивные ставки ИПН:

повышенная ставка 15% применяется к совокупному годовому доходу, превышающему 8,5 тыс. МРП (36,7 млн тенге).

Отдельно вводится ставка 15% для дивидендов и доходов предпринимателей, если их годовой доход превышает 230 тыс. МРП (994,7 млн тенге).

Для фермеров с учётом действующей 70-процентной льготы налог на доходы свыше этого порога составит 4,5%.

Система вычетов упрощается: вместо набора целевых вычетов (за обучение, лечение, ипотеку) вводится единый стандартный вычет.

Социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью увеличивается до 5 тыс. МРП (21,6 млн тенге).

Транспортный и имущественный налоги

Ставки транспортного налога снижены для автомобилей старше 10 лет.

Повышается налог на имущество для граждан, если совокупная стоимость их недвижимости превышает 450 млн тенге.

Изменения для бизнеса и спецрежимы

Сокращается количество налогов: единый земельный налог отменяется, по отдельным платежам урезаны количество ставок и сборов.

Специальные налоговые режимы упорядочены – остаётся три варианта:

для самозанятых;

на основе упрощённой декларации;

для фермерских хозяйств.

Общие условия:

предельный годовой доход – до 600 тыс. МРП (2,59 млрд тенге);

единая ставка – 4%;

освобождение от НДС и социального налога;

отмена ограничений по численности работников.

При этом предприятия на общеустановленном режиме не смогут относить на вычеты расходы по товарам, работам и услугам, приобретённым у компаний на упрощёнке. То есть с 2026 года такие расходы не будут уменьшать налогооблагаемую базу по КПН.

Самозанятые получат возможность полностью рассчитывать и уплачивать свои платежи через мобильное приложение.

Корпоративный подоходный налог и отраслевые льготы

Ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но вводится дифференциация:

25% – для банков (за исключением операций по кредитованию бизнеса) и игорного бизнеса;

5% – для организаций социальной сферы в 2026 году, с повышением до 10% в 2027 году;

3% – для сельхозпроизводителей (льготный режим сохраняется).

Сохраняются налоговые льготы по дивидендам по биржевым ценным бумагам для стимулирования фондового рынка.

До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом «Байтерек».

Для переработки полезных ископаемых и геологоразведки предусмотрены дополнительные преференции, включая нулевую ставку НДПИ на пять лет для новых малорентабельных участков.

Налоговая задолженность и меры взыскания

С 2026 года меняется порядок работы с налоговыми долгами. Вводится понятие предельного размера задолженности – 20 МРП (86,5 тыс. тенге):

если долг не превышает этот порог, налогоплательщику начисляют только пени и направляют извещение;

при превышении 20 МРП возможны блокировка банковских счетов, инкассовые распоряжения;

при задолженности свыше 45 МРП (194,6 тыс. тенге) может быть наложен арест на имущество.

Если долг превышает 27 тыс. МРП (116,7 млн тенге) и не погашается более трёх месяцев, суд вправе ограничить выезд должника за пределы страны. При этом налоговые органы сначала обязаны направить уведомления и предупредить о возникновении задолженности.

Расширяются возможности рассрочки и отсрочки налоговых платежей:

для налогоплательщиков, испытывающих временные финансовые трудности, возможна рассрочка без залога на сумму до 1,5 тыс. МРП (6,4 млн тенге);

импортёры смогут отсрочить уплату НДС по сырью и материалам, предназначенным для производства продукции.

Акцизы и налоги для состоятельных граждан

Вводится повышенное налогообложение акцизом 10% на дорогостоящую продукцию для физических лиц:

автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге;

суда дороже 100 млн тенге;

алкоголь по цене более 500 тыс. тенге за литр;

сигары дороже 10 тыс. тенге за штуку.

Администрирование и камеральный контроль

Подходы к налоговому администрированию также меняются. Камеральный контроль будет носить преимущественно предупредительный характер – акцент делается на раннее выявление нарушений и их исправление без немедленного применения жёстких санкций.

