В Казахстане побит температурный рекорд 42-летней давности

В целом июль месяц выдался жарким практически на всей территории Казахстана. Пик жары пришелся на западные регионы — в конце первой декады, на северные – в начале второй декады, на восточные, юго-восточные в середине месяца. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

В этот период были зафиксированы температурные рекорды.

8 июля на метеостанции Атырау самая высокая температура воздуха составила +42,0°С, последний раз максимум для этого дня наблюдался в 2011 г. и составлял +41,9°С, 10 июля на метеостанции Уральск максимальная температура воздуха повысилась до +42,0°С, максимум для этого дня наблюдался в 2015 году (+26,6°С), 11 июля на метеостанции Актобе максимальная температура воздуха составила +42,3°С, перекрыв предыдущий рекорд 2008 года (+41,0°С).

На метеостанции Костанай три дня подряд 10-12 июля наблюдались рекордные показатели, однако пик жары был зафиксирован 11 июля – (+40,5°С), перекрыв предыдущий рекорд 2020 года (+37,0°С).

На метеостанции Петропавловск четыре дня подряд 10-13 июля были зафиксированы температурные рекорды, однако самая высокая температура воздуха наблюдалась 12 июля и составила +40,0°С, такая высокая температура воздуха для этого дня еще не наблюдалась за всю историю метеонаблюдении, последний раз в этот день максимальная температура воздуха была в 1993 году (+30,6°)

На метеостанции Павлодар 12 июля днем воздух прогрелся до +38,5°С, перекрыв рекорд 1981 года, тогда в этот же день максимальная температура воздуха была +35,0°С, на метеостанции Кокшетау также 12 июля максимальная температура воздуха составила +39,2°С, став абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдении, последний раз самая высокая температура воздуха была в 2013 г. (+30,5°С).

На метеостанции Жезказган три дня подряд 11-13 июля наблюдался высокий фон температуры воздуха, пик жары был зафиксирован 13 июля +44,0°С став рекордом для этого дня, последний раз самая высокая температура воздуха наблюдалась в 2015 г. (+39,5°С).

На метеостанции Тараз 13 июля максимальная температура воздуха была +42,1°С, что стало рекордом для этого дня, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 2016г. (+38,1°С). На М Усть-Каменогорск 14 июля максимальная температура воздуха составила +39,9°С, перекрыв предыдущий рекорд в 2013 г. (+34,2°С), на метеостанции Риддер в этот же день самая высокая температура воздуха составила +36,5°С, перекрыв рекорд 2015 г. (+30,9°С).

В г.Астана два дня подряд 11-13 июля был зафиксирован высокий фон температуры воздуха, пик жары пришелся на 12 июля (+38,1°С) и был перекрыт абсолютный максимум этого дня, последний раз пиковая температура воздуха для этого дня была зафиксирована в 2013 г. (+32,7°C). Осадков на большей части территории Казахстана в течение месяца выпало меньше нормы.

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