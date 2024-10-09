В первый месяц осени среднемесячная температура воздуха на большей части республики была около многолетних значений, в восточной половине страны она была ниже нормы на 1-2° и лишь на крайнем западе республики, в отдельных районах, температура составила на 1-2° выше нормы. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

В первой половине сентября на западе страны наблюдалась жаркая погода, столбики термометров поднимались до отметки +29+35°С. В этот период на метеостанции (МС) Актау было установлено несколько новых рекордов максимальных температур. Например, 1 сентября температура воздуха достигла +35,5°С, побив предыдущий рекорд 2003 года, 12 сентября на этой же МС вновь был установлен рекорд +34,0°С, перекрыв рекорд 1990 года, 16 сентября было зафиксировано +31,3°С, обновился рекорд 2001 года (+31,2°С).

На остальной территории Казахстана чаще наблюдалось вторжение более холодных арктических воздушных масс. 27 сентября на МС Караганда температура воздуха понизилась до -5,7°С, обновив рекорд 1969 года (-4,1°С).

Осадков в сентябре выпало меньше нормы на большей части страны. Больше нормы их выпало на северо-востоке и юго-востоке республики — на ряде метеорологических станций в этих регионах выпало рекордное количество осадков. Сильные дожди отмечались: 1 сентября на МС Карауыл (область Абай) 31 мм при норме за месяц 14 мм, 6 сентября на МС Жолболды (Павлодарская область) 30 мм, при норме 19 мм. 26 сентября в горах Алматинской области выпали осадки — дождь переходящий в мокрый снег – на автоматической метеорологической станции (АМС) Туюксы выпало 69 мм, на МС Мынжилки выпало 58 мм, на МС Шымбулак – 52 мм, на МС БАО за один день выпала практически месячная норма осадков 47 мм, при норме 44 мм.

В течение месяца часто усиливался ветер до 15-25 м/с, а 27-28 августа на МС Достык ветер достигал значения — 31 м/с.

В Астане в сентябре самая низкая температура воздуха была зафиксирована 27 сентября -0,1°С, а самая высокая – 30 сентября +22,5°С.

Среднемесячная температура воздуха составила +11,3°C, что около нормы (норма: +12,6°C). Осадков за месяц выпало 36 мм, при норме 21 мм. 4 сентября выпало рекордное количество осадков 27 мм, что составило 128% от нормы.

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