В Казахстане почти 70 тысяч студентов в прошлом году бросили учёбу: аналитики назвали причины

В прошлом сентябре в вузах Казахстана училось 592,7 тысячи студентов, что на 2,5% больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz.

За год число принятых студентов выросло на 5%, до 171,7 тысячи, а выпускников – сократилось на 3%, до 157,7 тысячи. В течение года вузы страны приняли на 5,2% меньше студентов, 67,7 тысячи, выбывших же стало больше на 1% (68,7 тысячи), передает informburo.kz

«Среди всех студентов, принятых в прошлом учебном году, 68,2 тысячи человек обучались за счёт государственных образовательных грантов, 98,8 тысячи – платно», – добавили аналитики.

Одна из основных причин того, что студенты не заканчивают обучение, – рост стоимости. По данным из открытых источников, с 2010-го год обучения в бакалавриате подорожал более чем вдвое – с 450 тысяч до минимум 1,1 млн тенге.

«Чаще всего выбывшие покидали учебные заведения по собственному желанию: 18,7 тысячи человек, годовое сокращение – на 2,9%. Среди наиболее частых причин также можно назвать перевод в другие учебные заведения (13,4 тысячи человек, плюс 27,5%) и неуспеваемость (11,8 тысячи человек, плюс 1%)», – рассказали аналитики.

Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz

https://informburo.kz/novosti/v-kazaxstane-pocti-70-tysyac-studentov-v-proslom-godu-brosili-ucyobu-analitiki-nazvali-priciny

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