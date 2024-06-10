В Казахстане подорожает сжиженный газ — Минэнерго

Министерство энергетики РК сообщает об опубликовании на портале «Открытые НПА» проекта приказа министра энергетики, в соответствии с которым планируется незначительно скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что необходимость принятия данной меры обусловлена рядом причин.

“На сегодняшний день цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства. Так, себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну. Тогда как действующая предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну. Таким образом, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки в размере 20-30 тыс. тенге”, — говорится в сообщении.

Также из года в год наблюдается резкий рост потребления СНГ. Только в прошлом году потребление в Казахстане выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом. Так, в 2023 году объемы потребления СНГ составили 2,2 млн тонн (1,8 млн тонн в 2022 году).

“В случае дальнейшего сдерживания цен на СНГ у казахстанских заводов-производителей не будет возможности нарастить объемы производства для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Вследствие убыточности, заводы все больше теряют интерес производству СНГ, переключаясь на более рентабельную продукцию. Из-за аналогичных причин инвесторы также не хотят вкладывать средства в отрасль. В Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – от 54 до 86 тенге. Для сравнения в России цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге”, — заявили в Минэнерго.

По прогнозам аналитиков, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%.

Вместе с тем заводами-производителями неоднократно поднимались вопросы и обращения о корректировке цен в целях поддержания уровня производства сжиженного газа.

“Таким образом, в целях недопущения указанных рисков с 1 июля т.г. планируется скорректировать цены на сжиженный нефтяной газ. Так, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге). При этом предельная розничная цена незначительно повысится – от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона. Проект приказа находится на стадии публичных обсуждений”, — отметили в ведомстве.

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