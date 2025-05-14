Всего за время операции "Безопасная дорога", а началась она 19 апреля, в Костанайской области зарегистрировано...
С 2025 года в Казахстане тарифы за услуги ОСИ и КСК привяжут к МРП — с его ростом увеличится плата за содержание жилья. В квитанциях это строка «Общедомовые нужды», об этом сообщает Телеграм-канал @aqparatsaqsysy.
Что ждёт жильцов?
Тарифы вырастут постепенно: в Алматы с 40 тенге/кв.м, в Астане с 57 тенге (+2–3 тенге/год).
Цель: обеспечить ремонт и предотвратить аварии.
Новые правила для ОСИ:
- Создать ОСИ станет проще: автоматическая регистрация и типовой устав.
- Ликвидация — сложнее: нужно ⅔ голосов собственников.
- Документы (протоколы, опросы) — официальные, подделка под запретом.
Председатель ОСИ:
- Срок полномочий: с 1 до 3 лет.
- Работа по трудовому договору с соцпакетом.
- Временного управляющего назначает совет дома.
Важно:
- Долги за услуги взыщут за 2 месяца (было 3).
- Жильцы обязаны сообщать о квартирантах.
- Для голосования нужно подтверждение права собственности.
На данный момент общая сумма взятых потребительских кредитов составляет 404 млрд тенге. В рассрочку покупают...
Проект соответствующего приказа подготовило министерство транспорта. Как рассказали редакции Kolesa.kz представители ведомства, после принятия документа пользователи...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.