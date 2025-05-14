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В Казахстане подорожают услуги ОСИ и КСК. Что меняется?

— Сегодня, 10:02
Изображение для новости: В Казахстане подорожают услуги ОСИ и КСК. Что меняется?

Фото взято с сайта kokshetoday.kz

С 2025 года в Казахстане тарифы за услуги ОСИ и КСК привяжут к МРП — с его ростом увеличится плата за содержание жилья. В квитанциях это строка «Общедомовые нужды», об этом сообщает Телеграм-канал @aqparatsaqsysy.

Что ждёт жильцов?

Тарифы вырастут постепенно: в Алматы с 40 тенге/кв.м, в Астане с 57 тенге (+2–3 тенге/год).

Цель: обеспечить ремонт и предотвратить аварии.

Новые правила для ОСИ:

  • Создать ОСИ станет проще: автоматическая регистрация и типовой устав.
  • Ликвидация — сложнее: нужно ⅔ голосов собственников.
  • Документы (протоколы, опросы) — официальные, подделка под запретом.

Председатель ОСИ:

  • Срок полномочий: с 1 до 3 лет.
  • Работа по трудовому договору с соцпакетом.
  • Временного управляющего назначает совет дома.

Важно:

  • Долги за услуги взыщут за 2 месяца (было 3).
  • Жильцы обязаны сообщать о квартирантах.
  • Для голосования нужно подтверждение права собственности.

 



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