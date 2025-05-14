С 2025 года в Казахстане тарифы за услуги ОСИ и КСК привяжут к МРП — с его ростом увеличится плата за содержание жилья. В квитанциях это строка «Общедомовые нужды», об этом сообщает Телеграм-канал @aqparatsaqsysy.

Что ждёт жильцов?

Тарифы вырастут постепенно: в Алматы с 40 тенге/кв.м, в Астане с 57 тенге (+2–3 тенге/год).

Цель: обеспечить ремонт и предотвратить аварии.

Новые правила для ОСИ:

Создать ОСИ станет проще: автоматическая регистрация и типовой устав.

Ликвидация — сложнее: нужно ⅔ голосов собственников.

Документы (протоколы, опросы) — официальные, подделка под запретом.

Председатель ОСИ:

Срок полномочий: с 1 до 3 лет.

Работа по трудовому договору с соцпакетом.

Временного управляющего назначает совет дома.

Важно:

Долги за услуги взыщут за 2 месяца (было 3).

Жильцы обязаны сообщать о квартирантах.

Для голосования нужно подтверждение права собственности.

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