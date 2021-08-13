В Казахстане подорожал сахар. На очереди гречка

В Казахстане растут цены на сахар. Может подорожать и гречка. Причина удорожания – прошлогодний неурожай свёклы и рост цен на тростник, сообщает informburo.kz со ссылкой на «31 канал».

В связи с этим будут установлены квоты на льготный ввоз сахара и сахарного тростника. А гречневую крупу казахстанские производители не смогут экспортировать три месяца. Об этом говорили накануне, 12 августа, на коллегии Министерства торговли и интеграции.

Цены на продукты в Казахстане растут. Причин сразу несколько. Это и общемировая тенденция, и локальные проблемы. В Министерстве торговли и интеграции отмечают рост цен на сахар и дефицит гречневой крупы. Чтобы не допустить значительного взлёта стоимости гречки, на три месяца ввели запрет на вывоз крупы. По ситуации со сладким продуктом дела обстоят несколько иначе. Государство введет квоты на льготный ввоз тростника и готового сахара.

«Принято решение об установлении квот на льготный ввоз сахара тростника и сахара готового с 15 мая по 30 сентября в размере 134 и 34 тысячи тонн, – сообщила вице-министр Жанель Кушукова. – Такое решение позволит сбить нам ненужный рост цен на сахар и позволит стабилизировать работу сахаропроизводящих компаний».

Несмотря на то, что в Казахстане есть свои производители, импорт сахара достаточно высокий. По данным ассоциации «Верховный совет крестьян», только с Российской Федерации в прошлом году ввезли сахара на 125 тысяч долларов. По мнению независимого директора ассоциации Кирилла Павлова, такими мерами можно спровоцировать лоббирование интересов определенных поставщиков.

«Здесь, очевидно, хотят, чтобы определенные компании занимались импортом этой продукции, – пояснил эксперт. – Я других не вижу здесь каких-то правильных инструментов. Объем импорта достаточно большой и сахара, и сырца. И в деньгах, и в тоннах, поэтому, конечно, это сладкий кусочек, хочется забрать его в свои руки».

Также в Министерстве торговли и интеграции отметили, что госорганы могут сами устанавливать правила, вводить запреты и ограничения. А данные меры вводятся в интересах отечественных предпринимателей.

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