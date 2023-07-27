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В Казахстане подорожала аренда квартир

фото pixabay.com

Аренда жилья снова начала дорожать в Казахстане. По информации Krisha.kz, за месяц, с 27 июня по 26 июля, средние ставки выросли на 4.2 %.

Где подорожала аренда за месяц

Рост цен зафиксирован в 11 из 13 городов, где Krisha.kz проводит мониторинг цен предложения по аренде жилья.

Ставки выросли:
— в КостанаеПетропавловске: по +10 %;
— АлматыШымкенте: по +7 %;
— Актау: +5 %;
— Актобе: +4 %;
— АстанеКарагандеУральске: по +3 %;
— ПавлодареКокшетау: по +2 %.
В Атырау цены не изменились (0 %). А в Усть-Каменогорске снизились на 1 %.

Изменения с начала года

В то же время, если посмотреть динамику с января, то аренда в среднем подорожала только на 3 %.

И снова в лидерах по повышению ставок Костанай (+13 %), а также Актау (+10 %), Актобе (+9 %).

В то же время аренда подешевела:
— в Кокшетау: —6%;
— Усть-Каменогорске: —5 %;
— Алматы: —1 %.

В Астане средние цены на аренду жилья вернулись к уровню января — 0 %.

Город Июль, тыс. тг/кв.м К июню, % К январю, %
Алматы 5 682 7 –1
Астана 3 833 3 0
Актау 2 747 5 10
Актобе 2 609 4 9
Атырау 3 000 0 0
Караганда 3 023 3 1
Костанай 3 285 10 13
Павлодар 2 778 2 8
Петропавловск 2 667 10 7
Уральск 2 576 3 1
Усть-Каменогорск 2 711 –1 –5
Шымкент 2 500 7 3
Кокшетау 2 667 2 –6

Рост спроса и цен на аренду начался в середине июля.
В целом сегодняшняя ситуация аналогична прошлогодней и объясняется сезонными изменениями цен. Например, год назад в Алматы к середине августа аренда квартир подорожала на 15 %.

Сколько стоит аренда

На 27 июля средние цены на аренду жилья в городах РК следующие:
— однокомнатные — 124 тыс. тг;
— двухкомнатные — 165 тыс.;
— трёхкомнатные — 209 тыс.

Сравнить с июньскими ценами можно здесь.

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн.
Алматы 200 000 330 000 450 000
Астана 160 000 230 000 350 000
Актау 120 000 160 000 195 000
Актобе 115 000 150 000 200 000
Атырау 130 000 180 000 200 000
Караганда 120 000 150 000 180 000
Костанай 150 000 160 000 200 000
Павлодар 100 000 150 000 200 000
Петропавловск 100 000 120 000 140 000
Уральск 110 000 130 000 150 000
Усть-Каменогорск 100 000 130 000 160 000
Шымкент 100 000 130 000 155 000
Кокшетау 110 000 130 000 150 000
Конаев 120 000 160 000 199 000
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