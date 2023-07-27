В Казахстане подорожала аренда квартир

Аренда жилья снова начала дорожать в Казахстане. По информации Krisha.kz, за месяц, с 27 июня по 26 июля, средние ставки выросли на 4.2 %.

Где подорожала аренда за месяц

Рост цен зафиксирован в 11 из 13 городов, где Krisha.kz проводит мониторинг цен предложения по аренде жилья.

Ставки выросли:

— в Костанае, Петропавловске: по +10 %;

— Алматы, Шымкенте: по +7 %;

— Актау: +5 %;

— Актобе: +4 %;

— Астане, Караганде, Уральске: по +3 %;

— Павлодаре, Кокшетау: по +2 %.

В Атырау цены не изменились (0 %). А в Усть-Каменогорске снизились на 1 %.

Изменения с начала года

В то же время, если посмотреть динамику с января, то аренда в среднем подорожала только на 3 %.

И снова в лидерах по повышению ставок Костанай (+13 %), а также Актау (+10 %), Актобе (+9 %).

В то же время аренда подешевела:

— в Кокшетау: —6%;

— Усть-Каменогорске: —5 %;

— Алматы: —1 %.

В Астане средние цены на аренду жилья вернулись к уровню января — 0 %.

Город Июль, тыс. тг/кв.м К июню, % К январю, % Алматы 5 682 7 –1 Астана 3 833 3 0 Актау 2 747 5 10 Актобе 2 609 4 9 Атырау 3 000 0 0 Караганда 3 023 3 1 Костанай 3 285 10 13 Павлодар 2 778 2 8 Петропавловск 2 667 10 7 Уральск 2 576 3 1 Усть-Каменогорск 2 711 –1 –5 Шымкент 2 500 7 3 Кокшетау 2 667 2 –6

Рост спроса и цен на аренду начался в середине июля.

В целом сегодняшняя ситуация аналогична прошлогодней и объясняется сезонными изменениями цен. Например, год назад в Алматы к середине августа аренда квартир подорожала на 15 %.

Сколько стоит аренда

На 27 июля средние цены на аренду жилья в городах РК следующие:

— однокомнатные — 124 тыс. тг;

— двухкомнатные — 165 тыс.;

— трёхкомнатные — 209 тыс.

Сравнить с июньскими ценами можно здесь.

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 200 000 330 000 450 000 Астана 160 000 230 000 350 000 Актау 120 000 160 000 195 000 Актобе 115 000 150 000 200 000 Атырау 130 000 180 000 200 000 Караганда 120 000 150 000 180 000 Костанай 150 000 160 000 200 000 Павлодар 100 000 150 000 200 000 Петропавловск 100 000 120 000 140 000 Уральск 110 000 130 000 150 000 Усть-Каменогорск 100 000 130 000 160 000 Шымкент 100 000 130 000 155 000 Кокшетау 110 000 130 000 150 000 Конаев 120 000 160 000 199 000

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