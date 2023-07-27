В Казахстане подорожала аренда квартир

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Аренда жилья снова начала дорожать в Казахстане. По информации Krisha.kz, за месяц, с 27 июня по 26 июля, средние ставки выросли на 4.2 %.
Где подорожала аренда за месяц
Рост цен зафиксирован в 11 из 13 городов, где Krisha.kz проводит мониторинг цен предложения по аренде жилья.
Ставки выросли:
— в Костанае, Петропавловске: по +10 %;
— Алматы, Шымкенте: по +7 %;
— Актау: +5 %;
— Актобе: +4 %;
— Астане, Караганде, Уральске: по +3 %;
— Павлодаре, Кокшетау: по +2 %.
В Атырау цены не изменились (0 %). А в Усть-Каменогорске снизились на 1 %.
Изменения с начала года
В то же время, если посмотреть динамику с января, то аренда в среднем подорожала только на 3 %.
И снова в лидерах по повышению ставок Костанай (+13 %), а также Актау (+10 %), Актобе (+9 %).
В то же время аренда подешевела:
— в Кокшетау: —6%;
— Усть-Каменогорске: —5 %;
— Алматы: —1 %.
В Астане средние цены на аренду жилья вернулись к уровню января — 0 %.
|Город
|Июль, тыс. тг/кв.м
|К июню, %
|К январю, %
|Алматы
|5 682
|7
|–1
|Астана
|3 833
|3
|0
|Актау
|2 747
|5
|10
|Актобе
|2 609
|4
|9
|Атырау
|3 000
|0
|0
|Караганда
|3 023
|3
|1
|Костанай
|3 285
|10
|13
|Павлодар
|2 778
|2
|8
|Петропавловск
|2 667
|10
|7
|Уральск
|2 576
|3
|1
|Усть-Каменогорск
|2 711
|–1
|–5
|Шымкент
|2 500
|7
|3
|Кокшетау
|2 667
|2
|–6
Рост спроса и цен на аренду начался в середине июля.
В целом сегодняшняя ситуация аналогична прошлогодней и объясняется сезонными изменениями цен. Например, год назад в Алматы к середине августа аренда квартир подорожала на 15 %.
Сколько стоит аренда
На 27 июля средние цены на аренду жилья в городах РК следующие:
— однокомнатные — 124 тыс. тг;
— двухкомнатные — 165 тыс.;
— трёхкомнатные — 209 тыс.
Сравнить с июньскими ценами можно здесь.
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|200 000
|330 000
|450 000
|Астана
|160 000
|230 000
|350 000
|Актау
|120 000
|160 000
|195 000
|Актобе
|115 000
|150 000
|200 000
|Атырау
|130 000
|180 000
|200 000
|Караганда
|120 000
|150 000
|180 000
|Костанай
|150 000
|160 000
|200 000
|Павлодар
|100 000
|150 000
|200 000
|Петропавловск
|100 000
|120 000
|140 000
|Уральск
|110 000
|130 000
|150 000
|Усть-Каменогорск
|100 000
|130 000
|160 000
|Шымкент
|100 000
|130 000
|155 000
|Кокшетау
|110 000
|130 000
|150 000
|Конаев
|120 000
|160 000
|199 000