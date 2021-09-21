В Казахстане подорожала электроэнергия

Тарифы на электричество в Казахстане за год выросли почти на четверть, передает LS.

По данным бюро национальной статистики, в августе этого года тарифы на электроэнергию I уровня* составляли 1,5 тыс. тенге за 100 кВтч при наличии электроплит и 1,4 тыс. тенге без электроплит. По сравнению с августом 2020 года цены увеличились в среднем на 24%. При этом только с начала этого года рост составил более 19%.

Для потребителей II уровня тарифы росли не так сильно – на 17,5-18,4% с начала года, до 1,8 тыс. тенге за 100 кВтч. Годовой рост достиг около 21%.

На III уровне рост был сильнее: с начала года – на 18,2-19,2%, до 2,3 тыс. тенге за 100 кВтч. Годовой рост был 21,3-22,4%.

Между тем, в разрезе регионов самые дешевые тарифы в августе наблюдаются в Актобе и Атырау – менее 1 тыс. тенге на I уровне. При этом в самом западном городе 100 кВтч стоят менее 600 тенге.

Наибольшие тарифы зафиксированы в Алматы и Актау – более 1,7 тыс. тенге за 100 кВтч. В Нур-Султане электричество стоит 1,1-1,2 тыс. тенге за 100 кВтч. В Шымкенте – около 1,5 тыс. тенге за 100 кВтч.

*В зависимости от уровня потребления электроэнергии, установленного акиматом, рассчитываются тарифы. Например, в Алматы, I уровень потребления – до 90 кВтч на одного проживающего, II уровень потребления – от 90 кВтч до 160 кВтч, III уровень – свыше 160 кВтч.

Тарифы на электроэнергию в Казахстане (за 100 кВтч) для Костаная:

Те, кто используют электроплиты будут платить 1842 тенге, те, кто не имеют электроплит — 1793.

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