В Казахстане появилась новая праздничная дата

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Перечень праздничных дат в Казахстане пополнился ещё одной датой, передает kapital.kz
Появился день военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов, который будут отмечать в республике 9 июня. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.
Постановление правительства от 16 июня 2021 года, подписанное премьер-министром Аскаром Маминым, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики.
Перечень праздничных дат в Казахстане включает в себя около 60 дат, в основном это профессиональные праздники. В праздничные даты в республике чествуют специалистов той или иной области, но днями отдыха эти дни не являются, если только не выпадают на выходные.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области