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В Казахстане появилась новая праздничная дата

aif.by

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Перечень праздничных дат в Казахстане пополнился ещё одной датой, передает kapital.kz

Появился день военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов, который будут отмечать в республике 9 июня. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.

Постановление правительства от 16 июня 2021 года, подписанное премьер-министром Аскаром Маминым, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики.

Перечень праздничных дат в Казахстане включает в себя около 60 дат, в основном это профессиональные праздники. В праздничные даты в республике чествуют специалистов той или иной области, но днями отдыха эти дни не являются, если только не выпадают на выходные.

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