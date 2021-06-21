В Казахстане появилась новая праздничная дата

Появился день военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов, который будут отмечать в республике 9 июня. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.

Перечень праздничных дат в Казахстане включает в себя около 60 дат, в основном это профессиональные праздники. В праздничные даты в республике чествуют специалистов той или иной области, но днями отдыха эти дни не являются, если только не выпадают на выходные.