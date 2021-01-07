USD 418.94
EUR 516.85
RUB 5.69
  1. Home
  2. Новости
  3. В Казахстане появилась новая праздничная дата

В Казахстане появилась новая праздничная дата

Vinkmag ad

В Казахстане появилась новая праздничная дата — День архивиста. Профессиональный праздник архивистов будет официально отмечаться 22 декабря, передает Tengrinews.kz.

Правительство постановило дополнить перечень праздничных дат в Республике Казахстан пунктом 48 следующего содержания: «День архивиста — 22 декабря».

Постановление правительства вводится в действие после дня его первого официального опубликования. Документ опубликован на официальном сайтепремьер-министра страны.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Замерзающего на кладбище мужчину спас сотрудник колонии в Костанае
Следующая новость

В Костанайской области в рамках программы «Экономика простых вещей» одобрено больше 200 проектов