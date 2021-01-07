В Казахстане появилась новая праздничная дата — День архивиста. Профессиональный праздник архивистов будет официально отмечаться 22 декабря, передает Tengrinews.kz.

Правительство постановило дополнить перечень праздничных дат в Республике Казахстан пунктом 48 следующего содержания: «День архивиста — 22 декабря».

Постановление правительства вводится в действие после дня его первого официального опубликования. Документ опубликован на официальном сайтепремьер-министра страны.

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