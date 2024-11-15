В Казахстане появился новый государственный праздник и дополнительный выходной





В Казахстане официально изменена дата празднования Дня Конституции. С вступлением в силу новой Конституции 1 июля государственным праздником становится 15 марта. Этот день будет выходным, передает tengrinews.kz

Соответствующая норма закреплена в пункте 2 статьи 94 новой Конституции, где указано, что день принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником — Днём Конституции Республики Казахстан.

Вместе с этим прежняя дата празднования — 30 августа — утратила статус государственного праздника. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения подтвердили, что с принятием новой Конституции этот день больше не будет выходным.

Таким образом, День Конституции в Казахстане теперь будет ежегодно отмечаться 15 марта.

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