В Казахстане появился новый государственный праздник и дополнительный выходной

В Казахстане официально изменена дата празднования Дня Конституции. С вступлением в силу новой Конституции 1 июля государственным праздником становится 15 марта. Этот день будет выходным, передает tengrinews.kz
Соответствующая норма закреплена в пункте 2 статьи 94 новой Конституции, где указано, что день принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником — Днём Конституции Республики Казахстан.
Вместе с этим прежняя дата празднования — 30 августа — утратила статус государственного праздника. Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения подтвердили, что с принятием новой Конституции этот день больше не будет выходным.
Таким образом, День Конституции в Казахстане теперь будет ежегодно отмечаться 15 марта.
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