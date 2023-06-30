В Казахстане появился новый праздник

О появлении нового праздника в стране рассказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает сообщает Zakon.kz.

«У нас хорошие новости. Теперь 2 февраля будет Национальным днем печати. Известно, что первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы. Газета, созданная казахской интеллигенцией партии «Алаш», стала источником национального возрождения, направила ум, сознание нашего народа в отдельное русло».

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