В Центре перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы впервые в РК запускается новый проект: Индивидуальный банк грудного молока. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Индивидуальный банк грудного молока — это важная инициатива, направленная на поддержку новорожденных, которые нуждаются в интенсивной терапии. В условиях стационара, когда малыш не может получать грудное молоко от своей матери по различным причинам (например, из-за медицинских показаний при осложненных родах), такой банк становится незаменимым ресурсом.

Особенно важно поддержать матерей, которые вынужденно разлучены со своими новорожденными, находящимися в реанимации.

Организация процесса безопасного сцеживания и хранения грудного молока не только обеспечит младенцев ценным питанием, но и поможет сохранить лактацию, снизит стресс у матерей и укрепит их связь с ребенком даже после тяжелых осложненных родов.

Открытие индивидуального банка грудного молока — это очень важный шаг в совершенствовании неонатальной службы.

Сцеживание грудного молока осуществляется в стерильные индивидуальные емкости с обязательной маркировкой (ФИО, дата и время сцеживания) под контролем медицинской сестры. Допускается использование как индивидуальных, так и клинических молокоотсосов. Все действия проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Банк представляет собой запас сцеженного молока, собранного в стерильные емкости и хранимого при низких температурах для кормления ребенка при невозможности грудного вскармливания. Здесь может храниться сцеженное нативное молоко, охлажденное и замороженное.

В будущем Министерство здравоохранения планирует открыть аналогичные банки в каждом перинатальном центре страны 3-го уровня помощи, куда поступают беременные женщины с факторами высокого риска и где рождаются недоношенные и маловесные дети. Грудное молоко признано оптимальным питанием для новорожденных: оно содержит идеально сбалансированный комплекс питательных веществ и ферментов, необходимых для полноценного роста, развития и формирования устойчивого иммунитета ребенка. Его уникальный состав обеспечивает защиту от инфекционных заболеваний и способствует формированию долгосрочного здоровья.

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