В Казахстане появится новая государственная награда

Глава государства сообщил о намерении в ближайшее время подписать указ о включении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в перечень государственных наград Казахстана.
По его словам, новая награда будет вручаться выдающимся отечественным и зарубежным ученым, государственным и общественным деятелям. Президент подчеркнул, что орден должен обладать высоким статусом и стать символом признания значимого вклада в развитие общества.
Сохранение наследия — обязанность граждан
Президент напомнил, что в Конституции закреплена норма о необходимости бережного отношения к историко-культурному наследию. Особое значение это имеет для Туркестана — региона, где сосредоточено большое количество исторических объектов.
Роль культуры и национальной идентичности
Глава государства отметил, что национальная идентичность и самобытная культура являются основой для построения сильного и прогрессивного государства. По его мнению, дальнейшее развитие страны невозможно без укрепления этих ценностей.
Популяризация наследия Яссауи
Президент также призвал уделить особое внимание популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. В частности, речь идет о создании качественных книг и фильмов, а также организации тематических мероприятий и чтений во всех регионах страны.
Он подчеркнул, что важно не только продвигать наследие мыслителя на международной арене, но и прежде всего знакомить с ним граждан Казахстана.
Шаг к укреплению государственности
По словам главы государства, дальнейшее развитие страны должно строиться на основе единства народа, уважения к истории и следования Конституции. Новая государственная награда станет частью этой работы и символом признания заслуг в сфере науки, культуры и общественной деятельности.
