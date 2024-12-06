Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен проект приказа главы ведомства, предусматривающий утверждение 8 новых профессиональных праздников. Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года.
Проект приказа Министра труда и социальной защиты населения РК «О внесении дополнений в приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 258 «Об утверждении перечня профессиональных праздников» предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:
– день органов по финансовому мониторингу – 28 января;
– день работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;
– день железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;
– день работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;
– день работников технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан – 2 октября;
– день работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;
– день работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;
– день уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.
Кроме того, из указанного перечня планируется исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены Постановлением Правительства РК от 16 августа 2024 года.