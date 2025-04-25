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В Казахстане получить кредит станет сложнее

— Сегодня, 11:28
Изображение для новости: В Казахстане получить кредит станет сложнее

pixabay.com

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило проект постановления, который обязывает банки оценивать вероятность дефолта клиента как до, так и после выдачи кредита, передает Finratings.kz.

Заёмщики будут автоматически относиться к категории высокого риска, если у них выявлено два и более признака из следующего перечня:

  • кредитная история короче трёх лет;
  • просрочка по займам свыше 3 МРП не менее 30 дней за последний год;
  • кредиты в трёх и более финансовых организациях;
  • выплаты по займам превышают 45% ежемесячного дохода;
  • наличие негативной кредитной истории;
  • отсутствие подтверждённого постоянного источника дохода.

Обязательный контроль и реструктуризация

Если банк решит выдать кредит такому клиенту, он должен заранее оценить риски невозврата с учётом как старых, так и новых займов. Если после выдачи очередного займа вероятность дефолта увеличивается более чем на 5 п.п., а изначальный риск уже превышал 5%, банк обязан регулярно отслеживать ситуацию: контролировать платёжеспособность, доходы, просрочки и так далее.

Для клиентов с высоким риском банк также должен заранее разработать условия возможной реструктуризации долга — изменения условий кредита, чтобы упростить выполнение обязательств.

Независимый контроль за работой с клиентами

Для дополнительной защиты прав заёмщиков каждый банк будет обязан создать независимое подразделение, не связанное с основной операционной деятельностью. В его задачи войдёт мониторинг качества работы с обращениями клиентов, контроль исполнения решений банковского омбудсмана и другие функции.



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