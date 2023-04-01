В Казахстане постепенно будет дорожать бензин

В Казахстане планируется поэтапное увеличение стоимости ГСМ. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, передает LS.

Он пояснил, что в сфере нефти и нефтепродуктов наблюдается неравномерный доступ к объемам топлива. Также высокий уровень государственного участия на рынке реализации ГСМ и авиатоплива, значительный диспаритет внутренних и внешних цен на нефтепродукты.

«В связи с этим предлагается развивать биржевые торги нефтепродуктов, которые обеспечат доступ к ограниченным ресурсам давальцев для поставщиков и сокращение цепочки доставки», – пояснил он.

Ахметов добавил, что помимо этого будут утверждены правила равного доступа к ключевой мощности оптовой реализации нефтепродуктов, где будет регламентирована процедура доступа, сроки цифровизации процесса.

«Помимо этого, планируется поэтапное увеличение стоимости для устранения диспаритета, как основной причины возникающих дисбалансов на рынке реализации нефтепродуктов», – сообщил замглавы АЗРК.

Вместе с тем в презентации Ахметова также указано, что в Казахстане будет разработан прогнозный план по сближению стоимости ГСМ в рамках ЕАЭС к 2025 году (механизм сбалансированного ценового регулирования).

Ранее LS сообщал, что министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на некоторые виды ГСМ для стационарных автозаправочных станций (с учетом НДС). В том числе на бензин марки Аи-80: 93 161 тенге за тонну; бензин марки Аи-92 и Аи-93: 193 649 тенге за тонну; дизельное топливо (летнее, межсезонное): 236 156 тенге за тонну.

На данный момент в Казахстане действуют ограничения на розничную стоимость ГСМ: Аи-80 – 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют 187 тенге за литр, в других областях Казахстана – 182 тенге за литр. Дизтопливо стоит 230-260 тенге за литр для населения, 450 тенге за литр – для нерезидентов страны.

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