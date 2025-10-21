В Казахстане потребовали вернуть миллиарды тенге пенсионных выплат





Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев прокомментировал нарушения, выявленные в ходе проверки Высшей аудиторской палаты.

По его словам, аудит охватывал период с 2020 по 2024 годы. В ходе проверки были установлены случаи начисления пенсионных выплат умершим и без вести пропавшим гражданам. По решению суда списано около 500 миллионов тенге, поскольку порядка 120 получателей пенсий скончались.

Кроме того, аудиторы выявили факты выплат иностранным гражданам. Речь идет о 67 тысячах получателей, которым было перечислено в общей сложности 20,8 миллиарда тенге.

Как сообщил министр, большая часть средств уже возвращена государству.

«Из этих средств 57 тысяч человек вернули 13,5 миллиарда тенге. В настоящее время госкорпорация «Правительство для граждан» продолжает работу по возврату оставшейся задолженности в размере около 6 миллиардов тенге в отношении 4,4 тысячи иностранных граждан», — отметил Аскарбек Ертаев.

При этом глава Минтруда подчеркнул, что часть выплат иностранцам производилась на законных основаниях. Казахстан является участником международного соглашения, согласно которому иностранные граждане, работавшие в стране и осуществлявшие пенсионные отчисления, имеют право на получение пенсионных выплат после выхода на пенсию.

Аналогичные гарантии распространяются и на граждан Казахстана, которые работают и формируют пенсионные права за рубежом.

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