В Казахстане повысят МРП и минимальную пенсию

В Казахстане будет увеличен месячный расчетный показатель, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге в Алматы сообщил руководитель городского Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Айдынжан Нарматов.

По его словам, в закон «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» внесены изменения. Так, с 1 апреля 2020 года устанавливаются:

месячный расчетный показатель (МРП) — в размере 2 778 тенге (с 1 января 2020 года — 2 651 тенге);

минимальная пенсия — 40 441 тенге (с 1 января 2020 года — 38 636 тенге);

прожиточный минимум (ПМ) — 32 668 тенге (с 1 января 2020 года — 31 183 тенге);

минимальный размер базовой пенсионной выплаты — 17 641 тенге (с 1 января 2020 года — 16 839 тенге);

минимальный размер заработной платы — 42 500 тенге.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проиндексирвать пенсии и все государственные пособия, включая адресную соцпомощь, на 10 процентов в годовом выражении. После этого доходы соответствующих категорий граждан должны увеличиться на 200 миллиардов тенге.

Месячный расчетный показатель применяется для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.