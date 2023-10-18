В Казахстане повысят налог на пиво

В Казахстане собираются повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию. Сегодня депутаты Мажилисы приняли в первом чтении соответствующие поправки в законопроекты о налогах и других обязательных платежах в бюджет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ставку акцизов на пивоваренную продукцию предлагается повысить с 79 тенге до 90 тенге за литр.

Кроме того, в рассматриваемом законопроекте говорится о ставках платы за цифровой майнинг.

Предлагается исчислять в размере одного тенге за один киловатт-час — при использовании электрической энергии из собственных генерирующих установок, не подключенных к единой электроэнергетической системе Казахстана.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.