В Казахстане повысят налог на пиво

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В Казахстане собираются повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию. Сегодня депутаты Мажилисы приняли в первом чтении соответствующие поправки в законопроекты о налогах и других обязательных платежах в бюджет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ставку акцизов на пивоваренную продукцию предлагается повысить с 79 тенге до 90 тенге за литр.
Кроме того, в рассматриваемом законопроекте говорится о ставках платы за цифровой майнинг.
Предлагается исчислять в размере одного тенге за один киловатт-час — при использовании электрической энергии из собственных генерирующих установок, не подключенных к единой электроэнергетической системе Казахстана.