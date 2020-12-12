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В Казахстане повысят пенсионные выплаты на 7% с 1 января 2021 года

фото tengrinews.kz

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С 1 января 2021 года пенсионные выплаты по возрасту повысят на 7%, сообщается в опубликованном законе «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», передает informburo.kz

В документе также установлены размеры минимальной зарплаты, расчётного месячного показателя и минимальной пенсии, а также определены доходы и затраты бюджета.

С 1 января 2021 года:

  • минимальный размер заработной платы составит 42 500 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 18 524 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 43 272 тенге;
  • месячный расчётный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК – 2 917 тенге;
  • величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 34 302 тенге.

Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учётом повышения их размеров с 1 января 2021 года на 7%.

2 декабря 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы». Он вводится в действие с 1 января 2021 года.

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