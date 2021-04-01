В Казахстане повысят ставки акцизов на сигареты: Токаев подписал закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, по которому в 2024 году в Казахстане повысятся ставки акцизов на табачную продукцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан закон «О ратификации соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает применение с 2024 года единой для всего стран ЕАЭС индикативной ставки и диапазонов отклонений от нее. Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и диапазон отклонения от нее. Индикативная ставка в отношении сигарет в 2024 году установлена в национальной валюте в размере, эквивалентном 35 евро за 1000 штук.

До 2024 года будет постепенное сближение ставок. Отметим, ставки акцизов будут повышены только в отношении сигарет и не будут распространяться на остальные виды табачной продукции.

По данным Национального банка, официальный курс евро на 2 апреля составит 501,15 тенге. По нынешнему курсу 1000 сигарет будут стоить около 17,5 тысячи тенге.

В настоящее время ставка акцизов на сигареты в Казахстане находится на уровне 11 100 тенге, или 21,5 евро по курсу на 1 января, за 1000 штук.

«На сегодня в Налоговом кодексе уже предусмотрены ставки акцизов на 2021-2022 годы. В 2021 году это 21,5 евро, в 2022 году — 24 евро. Если сравнивать 2021 год с 2024-м, то (доходы в. — Прим.) бюджет от акцизных ставок на сигареты будет повышены на 27 процентов», — сказал на заседании Мажилиса 3 марта министр национальной экономики Асет Иргалиев.

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