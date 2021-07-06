В Казахстане празднуют День столицы

Сегодня, 6 июля, казахстанцы отмечают 23-летие столицы, передает Tengrinews.kz. Праздник отмечается с 1998 года — с момента обретения казахстанской столицей своего статуса.

6 июля 1994 года было принято постановление Верховного совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу. 6 мая 1998 года указом Президента Нурсултана Назарбаева город Акмола был переименован в Астану, а 20 марта 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи после принятия присяги предложил переименовать Астану в Нур-Султан.

Кроме того, эта дата совпадает с днем рождения Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому в этом году исполнился 81 год.

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