В Казахстане предлагают снизить пенсионный возраст работников вредных производств

Снизить пенсионный возраст для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, предлагают мажилисмены.

Соответствующий депутатский запрос озвучил сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса Ерлан Смайлов.

По мнению парламентариев, речь идет о работниках, занятых во вредных и опасных условиях труда, – металлургах, горняках, нефтяниках, обогатителях, рабочих урановой промышленности и многих казахстанцах, трудящихся на промышленных предприятиях.

Государство должно снизить для них возраст выхода на пенсию и обеспечить достойной пенсией. Сегодняшний установленный возраст выхода на пенсию в 63 года абсолютно не отвечает интересам и праву казахстанцев на достойную жизнь в старости,- считают депутаты.

Ерлан Смайлов заявил, что в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям в 2020 году работали 366 900 человек, или каждый четвертый (22 %) от общего числа работников обследованных предприятий. Из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился почти каждый второй (46,3 %), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих ПДК – каждый третий (32,6 %) и неблагоприятного температурного режима – каждый шестой (16,9 %). Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тыс. человек (5,7) % от общего числа работников обследованных предприятий.

Среди женщин каждая восьмая (84,9 тыс. человек) работала в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, из них 19,9 % (16,9 тыс. человек) – женщин трудились в запыленной и загазованной среде.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество работников занятых во вредных и опасных условиях труда отмечается в промышленной отрасли 620 тыс. человек и в обрабатывающей промышленности 290 тыс. человек.

Мажилисмены считают, что работа в опасных и вредных условиях труда негативно влияет здоровье работников.

Кроме того, отмечают депутаты, фактически уже не занимаясь продуктивным трудом, пожилые сотрудники вынужденные дорабатывать до пенсии, занимают рабочие места для молодых казахстанцев.

Решение данного вопроса члены фракции «Народной партии Казахстана» видят в снижении пенсионного возраста для работников, занятых на вредных и опасных условиях труда.

Для определения оптимального возраста выхода на пенсию парламентарии предложили рассмотреть 2 методологических подхода: по стажу работы на вредном производстве, например, 20-25 лет, либо после определения научно обоснованного возраста, например, 55 лет и в зависимости от специальности и специфики работы.

Одновременно с этим депутаты считают, что системно должен быть решен вопрос пенсионного обеспечения работников вредных и опасных производств, совмещающий существующий накопительный компонент и солидарный компонент выплаты пенсии за счет государственного бюджета.

Для решения возникших вопросов члены фракции «Народной партии Казахстана» предлагают, в частности, министерствам труда и социальной защиты, здравоохранения, национальной экономики, финансов разработать четкие критерии снижения и определения возраста выхода на пенсию работников, занятых во вредных и опасных условиях труда (по стажу работы или с определением возраста для разных специальностей и специфики работы).

Предложено также разработать механизм пенсионного обеспечения, учитывающий и отвечающий интересам казахстанцев, трудящихся на вредных производствах.

Вопрос снижения пенсионного возраста работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, парламентарии предложили внести в разрабатываемый Социальный кодекс.

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