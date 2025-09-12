Депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова обратилась с запросом к заместителю Премьер-министра Ермеку Кошербаеву, подчеркнув важность скорейшего утверждения стандартов по организации паллиативной медицинской помощи детям.

Депутат отметила, что развитие и совершенствование паллиативной помощи детям в нашей стране вопрос крайне актуальный и нерешённый.

«Неоднократные обращения родителей детей, нуждающихся в паллиативной помощи, а также родители, чьи дети уже в паллиативном статусе, свидетельствует об отсутствии понимания, организации оказания паллиативной помощи детям, особенно на амбулаторном уровне. Необходимо отметить, что нет понимания в самом Министерстве здравоохранения. Иначе чем объяснить, что до сегодняшнего дня нет утверждённого стандарта организации оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению Казахстана. Прошло уже более десяти месяцев со дня предоставления рабочей группой, кстати по запросу минздрава, проекта стандарта детскому населению в Минздрав. Отсутствие стандарта сказывается на качестве оказания паллиативной помощи детям. Медицинские работники не знают, какие заболевания можно рассматривать как перевод на паллиативный статус, когда переводить, кто должен переводить, как работать с детьми, находящимися в паллиативном статусе. Непонятно лишь одно — почему Минздрав затягивает процесс? Какие внутренние и внешние силы мешают утверждению стандарта? Кто несёт за это ответственность? В конечном итоге страдают дети. 01.33 +++01.35 Остро стоит вопрос организации медкадров детского профиля. В этом контексте непонятна причина закрытия кафедры детской анестезиологии, интенсивной терапии и скорой неотложной помощи Национального медицинского университета Астаны», — отметила Ирина Смирнова.

Депутат предложила решить вопрос утверждения стандарта организации оказания паллиативной помощи детям, пересмотреть своевременность и необходимость закрытия кафедры детской анестезии, интенсивной терапии и скорой помощи в Нацмедуниверситете Астаны и возобновить её работу.

