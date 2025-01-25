Петиция о запрете фейерверков появилась на портале ePetition. Авторы призывают запретить продажу петард и салютов как физическим, так и юридическим лицам. В числе аргументов – вред окружающей среде, а также опасность для людей и животных, сообщает Zakon.kz.

В новогодние праздники в Казахстане от пиротехники пострадали 63 человека, в том числе 20 детей. В основном это жители Алматы, Шымкента, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской и Костанайской областей.

«Массовый запуск фейерверков приводит к выбросу множества загрязняющих веществ, включая углекислый газ, оксид углерода, азот, диоксид серы и твердые частицы, которые в краткосрочной перспективе крайне негативно влияют на качество воздуха», – приводят свои доводы авторы документа.

Нередко салюты становятся причиной пожаров, попадая в открытые окна и балконы жилых домов. А петарды, которые дети бросают прохожим под ноги, и вовсе опасны для здоровья.

«Даже то, что у нас запрещена реализация несовершеннолетним, их не останавливает. Продавцы салютов продают им из-под полы, либо продают их родителям, которые не видят в этом ничего плохого», – отмечают инициаторы.

Петицию опубликовали 16 января, на сегодня обращение собрало 40 подписей.

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