В Казахстане предлагают запретить выдачу кредитов лицам моложе 21 года. Что думают костанайцы?

В Казахстане предлагают запретить выдачу кредитов лицам моложе 21 года. Депутаты Мажилиса страны отмечают, что причина новшества кроется в том, что большинство молодых людей имеют низкую финансовую грамотность, легко доверяют маркетинговым трюкам и могут набрать бесчисленные долги.

При этом костанайцы высказывают разные мнения поэтому поводу.

«Положительно. Зачем кредиты вообще. Есть многие другие способы заработать средства».

«Нет, конечно, потому что они уже в этом возрасте уже имеют свою статью заработной платы. С 18 лет можно кредитовать, каждый становится ответственным за свое жилье. Я думаю, что не правильно».

«Я считаю, что с 21 год года брать кредиты в самый раз, че делать это раньше. Потому что в 21 год люди уже осознанны».

Экономист Расул Рысмамбетов отмечает, что помимо банков второго уровня, микрофинансовые организации также активно используют кредитование. Молодые люди, по его мнению, с низкой финансовой грамотностью, не имеющие стабильного дохода могут серьезно испортить себе жизнь. К дорогим покупкам их подталкивает реклама и эмоции.

«Кредиты маскируют бедность людей. У нас сейчас очень низкие доходы и нормальная и реальная доходы очень снижаются и продолжают снижаться. На фоне этой инфляции, которая упала, доходы у нас очень низкие и если мы сейчас будет прикрывать кредитование именно физлиц и тогда правительство увидит, что люди бедные», — говорит экономист Расул Рысмамбетов.

Рост числа займов у неработающих физических лиц, по словам депутатов мажилиса страны, связан не только со стремлением финансовых организаций к максимальной выдаче кредитов, но и с наличием пробелов в системе повышения финансовой и юридической грамотности населения Казахстана. Они предложили министерству образования подключиться к решению этого вопроса.

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