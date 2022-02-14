В Казахстане предложили еще один способ использовать часть пенсионных денег, передает LS.

С такой инициативой выступила Ассоциация миноритарных акционеров (QAMS).

«Необходимо рассмотреть возможность изменения законодательства в части использования «сверхдостаточных» пенсионных накоплений для покупки акций казахстанских компаний. Для этого можно использовать специализированный инвестсчет по аналогии со счетом 401k в США. Данная мера позволит казахстанцам не зависеть от ЕНПФ в части принятия решений, осуществлять инвестиции самостоятельно, а также участвовать в управлении компании через голосования на собраниях акционеров», – отметили в QAMS.

Напомним, ассоциация сегодня презентовала пакет инициатив по контролю за нацкомпаниями через инструменты фондового рынка. В частности, предлагается ввести механизм ограничения консолидации крупных пакетов акций в одних руках, предоставить опционы на покупку ценных бумаг в течение определенного периода после IPO/SPO для граждан с определенным уровнем доходов и мотировать топ-менеджмент повышать капитализацию компаний.

Отметим, что пенсионные накопления выше порога достаточности можно использовать на лечение, улучшение жилищных условий или передать в управляющие компании.

По данным ЕНПФ на 1 января 2022 года, общий объем пенсионных активов превысил 13 трлн тенге. В основном казахстанцы используют часть пенснакоплений на улучшение жилищных условий – 2,5 трлн тенге. При этом на лечение было направлено 126,5 млрд тенге, а в доверительном управлении находится 7,5 млрд тенге.

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