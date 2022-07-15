В Казахстане предложили еще один способ использовать пенсионные деньги

В Казахстане предложили использовать пенсионные активы для финансирования экономики, передает LS.

Председатель совета Ассоциации финансистов Елена Бахмутова рассказала, как можно обеспечить банки и бизнес длинными деньгами.

«Нужно, чтобы такие длинные активы, как, например, пенсионные, а это почти 13 трлн в тенге, работали на экономику. Для этого необходимо, чтобы был контроль со стороны вкладчиков, была возможность управляющим компаниям размещать эти ресурсы. Сейчас этого не происходит, 42% размещено в госценных бумагах и в иностранных активах. Практически на экономику Казахстана эти длинные деньги не работают, поэтому необходимо на этот момент обратить особое внимание», – сказала она.

Для того чтобы задействовать эти средства, по мнению Бахмутовой, необходима либерализация управления пенсионными средствами, с тем чтобы была большая вовлеченность как простых вкладчиков, так и профессиональных инвестиционных управляющих в размещение этих активов.

«Нам нужно запустить на рыночных принципах рынок капитала. Триггером здесь могли бы выступить пенсионные активы, которые очень осмотрительно и постепенно нужно заводить на рынок и использовать для развития экономики», – пояснила она.

Глава АФК предложила рассмотреть структуру фондирования банковского сектора, где депозиты физических и юрлиц составляют примерно 24 трлн тенге. Но из них 55% – это короткие деньги.

«На эти короткие деньги кредитовать длинные проекты невозможно. Поэтому очень важно сейчас перезапустите рынок капитала, чтобы у банков появились длинные инструменты с фиксированными сроками. Это облигации, которые они будут выпускать, и чтобы они были рыночными. Таким образом, будет запущен и восстановлен рынок капитала, который у нас существовал 10 лет. Возможности для того, чтобы у банков появились инструменты долгосрочного фондирования, имеются», – подчеркнула она.

Кроме того, перекосы с финансированием бизнеса представитель АФК также связывает со слишком большой долей государства в экономике.

«У нас есть госфонд «Самрук-Қазына», его активы составляют 37% от ВВП. По их консолидированной отчетности за прошлый год объем заимствования госфонда составляет 7,7 трлн тенге, это 97% от всего кредитного портфеля на ту же дату, который был выдан корпоративным заемщикам. То есть, представьте себе, это практически альтернативная экономика. И более 80% из этих займов получено в твердой валюте, как правило, за рубежом. При этом они имели доступ к пенсионным активам. А имеют ли такие возможности корпоративные заемщики? Нет», – отметила она.

Поэтому, когда говорят о возможностях для финансирования, нужно в первую очередь посмотреть на структуру экономики, считает Бахмутова.

«До тех пор, пока госкапитализм будет занимать преимущественное место в экономике, у нас будут искажения. Поэтому очень важно, чтобы «Самрук-Қазына» вел себя как рыночный игрок и не пользовался никакими преимуществами которые дает его положение. Многие сейчас говорят о том, что в стране низкие инвестиции в капитал. Почему это происходит? Потому что у нас есть параллельная квазигосударственная система. Когда институты развития кредитуют напрямую за счет бюджетных денег, когда «Самрук-Қазына» практически не интегрирован в отечественную банковскую систему и это создает перекосы», – объяснила она.

Бахмутова также предложила уменьшить госсектор в экономике, который создает практически параллельную финансовую систему.

«Нам нужно эффективное взаимодействие с институтами развития в структуре госхолдинга «Байтерек», которые бы не конкурировали с частным рынком, а, наоборот, создавали синергию и попытались задействовать ресурсы, которые имеются у частных финансовых организаций. Также необходимо снижать инфляцию, без этого мы не будем никуда продвигаться», – подчеркнула она.

В целом Бахмутова также считает, что со стороны бизнеса должно быть понимание: в рыночной системе и экономике заемщики должны соответствовать минимально допустимым требованиям, как это делается во всем мире.

«Доступ к финансированию и кредитованию не создает бизнес, это просто дает возможности, а бизнес создают спрос, предложение, логистика и т.д. Когда банки требуют, чтобы у заемщика были финансовая и налоговая отчетности, ликвидность – это требование регулятора, а не самих банков», – резюмировала Бахмутова.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил выработать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики. Кроме того, в Казахстане предложили оптимизировать Налоговый кодекс и процедуры банкротства, а также обеспечить кредитование бизнеса на более справедливых условиях.

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