В Казахстане предложили отказаться от контроля за мобильными переводам

В Казахстане предложили новые поправки в Налоговый кодекс, которые позволят отказаться от контроля за мобильными платежами, передает LS.

По словам зампредседателя правления НПП «Атамекен» Тимура Жаркенова, предлагается отменить обязательную регистрацию ИП. Вместо этого установить фиксированный платеж в месяц для тех предпринимателей у которых очень маленькие обороты.

«Например, если человек печет торты на дому или еще что-то. Предлагаем ввести для таких бизнесменов платеж в 1 МРП (3,6 тыс. тенге). Но это еще обсуждаемо. От нас было несколько предложений – установить фиксированный платеж либо некий процент с оборота, но это предполагает ведение учета. Помимо этого, возникает вопрос, как все потом высчитывать. Мы все эти моменты прорабатываем, это еще не окончательное предложение. Однако в целом определенное понимание со стороны госоргана в том, что мы хотим получить в итоге, уже есть», – рассказал он.

В нацпалате надеются получить предлагаемые цифры по налогу для ИП от министерства финансов, которые позволят проработать и скорректировать предложения.

«Допустим, при обороте до 15 млн тенге в год предприниматель может спокойно работать без регистрации ИП и выплачивать некую фиксированную сумму налога. Если эти наши предложения примут, тогда и весь смысл мониторинга мобильных переводов потеряется, и не нужно будет никого контролировать», – отметил Жаркенов.

Он считает, что сегодня налоговые органы тратят очень много ресурсов и времени на проверки.

«Они создали условия, когда использование мобильных переводов ушло вне правового поля. Мы предлаем изменить ситуацию. Тогда и смысла не будет вводить все эти чрезмерные механизмы администрирования. Когда речь о каких-то крупных оборотах и государство получает существенный объем налогов, тогда, конечно, мониторинг необходим. Но не вот этот 1 млн человек контролировать», – пояснил зампред.

В данный момент нацпалата направила все предложения в Минфин. Однако окончательного решения пока нет.

«Все будет обсуждаться на уровне правительства. Общий срок – до конца года должно решиться», – резюмировал Жаркенов.

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