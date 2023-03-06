В Казахстане предложили отказаться от советских названий областей

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы предложил изменить названия некоторых регионов Казахстана. Об этом он заявил на республиканской научно-практической конференции «Духовное развитие Улытауской области», передает informburo.kz

«Тот факт, что наша область, которая образовалась только в прошлом году, носит название Улытау, придаёт нам особый дух и силу. Когда область создавалась, были предложения назвать её Центрально-Казахстанской областью. Однако Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение – назвать её Улытауской областью. Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай назвали в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие», – сказал Берик Абдыгалиулы.

По мнению главы региона, в Казахстане эта тенденция должна продолжаться.

«Потому что с советского периода существовала традиция давать административные названия областям. До сих пор есть регионы с такими названиями. Я считаю, что и их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в Акжайыкскую, Восточно-Казахстанскую – в Алтайскую, Северо-Казахстанскую – в Кызылжарскую и Павлодарскую – в Баянаульскую, это, безусловно, вдохновит всех жителей страны», – резюмировал Берик Абдигалиулы.

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