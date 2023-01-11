В Казахстане предложили пересмотреть сроки выхода женщин на пенсию

Рождение ребенка должно стать поводом для снижения пенсионного возраста. Такое заявление сделал депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает Tengrinews.kz.

В депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат пояснил, что аргумент об увеличившейся продолжительности жизни уже не котируется, так как в последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 года, то есть на 1,5 года.

«Вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть еще при жизни. А повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста — это то же самое, что накормить собаку ее же отрезанным хвостом. (…) В советское время женщины рожали по 5-6 детей, выполняли тяжелую домашнюю работу, трудились на производстве. Поэтому ранний выход на пенсию был справедливой компенсацией за женский и материнский труд. В наше время условия работы и быта женщин изменились. Мы стремимся к гендерному равенству. Улучшаются условия труда и производства. Домашние обязанности становятся более равными, легче и безопаснее. Однако один факт остался неизменным. Это рождение детей», — указал Жамалов.

Он пояснил, что в среднем казахстанская женщина за жизнь рожает троих детей. Это вынуждает казахстанок уходить с работы, терять навыки и компетенции, жертвовать карьерой и профессиональным опытом. В этот период они не отчисляют пенсионные взносы, соответственно, теряют в пенсии.

«Эти потери, безусловно, должны быть компенсированы правом раннего выхода на пенсию. Но это право должно быть справедливым и обоснованным, учитывать современные реалии. На сегодня в 53 года выходят на пенсию только многодетные матери, родившие, усыновившие или удочерившие 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста. Считаю, что правительству необходимо рассмотреть в целом вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. За рождение каждого ребенка снижать пенсионный возраст на 2 года, но не более 10 лет. Таким образом, женщина, родившая трех детей, будет иметь право выйти на пенсию на 6 лет раньше. На сегодня с учетом заморозки пенсионного возраста для женщин это составило бы 55 лет. Если общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Считаю, что это будет справедливым решением, поддержит наших женщин и, главное, стимулирует рождаемость», — заявил депутат.

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