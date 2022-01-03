В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer

Президент Академии профилактической медицины Казахстана, профессор Алмаз Шарман предложил вакцинировать препаратом Comirnaty компании Pfizer не только подростков, беременных и кормящих женщин, но и лиц старше 60 лет и страдающих хроническими болезнями, передает zakon.kz

В страну было завезено более 4 млн доз вакцины Pfizer и предполагалась, что ею будут вакцинировать беременных и подростков. Учитывая приоритеты борьбы с «омикроном», а также ограниченные сроки хранения Comirnaty, важно обеспечить ею и представителей других уязвимых групп, а именно – лиц старше 60 лет и страдающих хроническими болезнями, отметил Алмаз Шарман.

Президент Академии профилактической медицины Казахстана считает, что необходимо расширить возрастные показания для прививок этой вакциной.

Также профессор предложил ввести в диагностику коронавируса экспресс-тесты. По его словам, инфекция, вызванная «омикроном», отличается ускоренным дебютом и высокой зараженностью. Для принятия мер в таких условиях необходимо как можно скорее выявить возбудителя.

Диагностические тесты для этого должны быть надежными, быстрыми и доступными. ПЦР-диагностика, направленная на выявление генетического материала вируса, не отвечает указанным критериям, поскольку должна выполняться в лабораторных условиях, что требует около суток для выдачи результатов. К тому же она остается достаточно дорогостоящей, считает профессор Шарман.

Экспресс-тесты позволяют быстрее выявлять вирус. Время от заражения до появления первых симптомов у варианта «омикрон» сократилось с пяти до двух дней, и это очень короткий период. Ждать, когда ПЦР будут выявлять вирус, долго. Сейчас доступны высокоточные экспресс-тесты, которые позволяют в течение 15 минут выявлять антиген, то есть вирусный белок. Их можно проводить самостоятельно, и при наличии симптомов они не уступают ПЦР по чувствительности и специфичности? сказал Алмаз Шарман.

Третья мера, которую предложил профессор, – это своевременная изоляция, когда при появлении насморка или кашля можно самостоятельно диагностировать COVID-19 и самоизолироваться, чтобы не заражать окружающих.

По его мнению, во многих странах рекомендуемые сроки изоляции зараженных COVID-19 составляют около семи суток, однако отсутствие недельного заработка далеко не каждому по карману.

В таких случаях можно было бы предусмотреть суточные выплаты по одному минимальному расчетному показателю (МРП) для тех, кто заподозрил у себя инфекцию, проявил социальную ответственность, решив самостоятельно диагностировать болезнь, а затем самоизолироваться, чтобы не заражать окружающих. Такой подход мною предлагался полтора года назад, отмечает Алмаз Шарман

Доступность экспресс-диагностики создает новые возможности для его реализации. Меры, направленные на поддержку ранней диагностики и самоизоляции, позволят существенно ограничить распространение коронавирусной инфекции. Они призваны сохранить экономическую активность, заменив локдаун в качестве инструмента контроля заражений и заболеваемости.

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