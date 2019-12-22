В Казахстане предложили запретить покупки дороже 340 тысяч тенге за наличные

В Казахстане необходимо запретить покупки за наличку стоимостью свыше 345 000 тенге для повышения собираемости налогов. Такое предложение в ходе обсуждения нового Кодекса государственных доходов в городском департаменте Алматы озвучила кандидат экономических наук Меруерт Кульжабаева, передает Tengrinews.kz.

Эксперт подчеркнула, что ограничения нужно вводить постепенно, после внедрения всеобщего декларирования в 2020 году. По словам Кульжабаевой, в ряде стран для реализаторов есть положение, где они в обязательном порядке вынуждены использовать безналичный расчет при покупке недвижимости и транспортных средств дороже 1000 долларов США (345 540 тенге по курсу по итогам дневных торгов 3 марта). По мнению Кульжабаевой, внедрение такого ограничения поможет вывести денежные обороты в стране из теневого сектора.

«Теневая экономика ведет к отсутствию поступления налогов в казну, что приводит к уменьшению социальных выплат, а это влияет на прожиточный минимум. Сейчас прожиточный минимум составляет 22 859 тенге, когда как в мировой экономике в среднем прожиточный минимум зафиксирован на уровне 500 долларов США. То есть, если налоги будут поступать в государственный бюджет, то и прожиточный минимум может увеличиться», — говорит Кульжабаева.

По ее словам, запрет нужно вводить постепенно, сначала ограничив покупку за наличные квартир и автомобилей. Затем, при переходе населения ко всеобщему декларированию ближе к 2020 году, практику можно расширить. При этом, по мнению Кульжабаевой, ограничения нужно вводить для реализаторов товаров — юридических лиц, а не физических лиц.

Напомним, 19 февраля 2015 года министр национальной экономики Ерболат Досаев предложил ограничить сделки за наличный расчет при покупке автомобилей и недвижимости.

«Нам важно сократить количество наличных операций, когда в структуре экономики почти 70 процентов составляет наличный оборот, это ненормально, я считаю», — говорил Ерболат Досаев.