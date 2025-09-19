Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в соцсети X о первых результатах работы Центра прогнозирования преступных угроз.

Берик Асылов напомнил, что Глава государства в Послании особо отметил необходимость укрепления кибербезопасности.

«Сегодня заслушал первый отчёт Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности КПСиСУ. Центр уже реализует цифровые проекты с применением элементов искусственного интеллекта: анализирует обращения в «е-Өтініш», прогнозирует преступность, отслеживает мировые криминальные угрозы, чтобы не допустить их экспорта в Казахстан. Недавно именно этот Центр предупредил о масштабной фишинговой атаке на автолюбителей. Злоумышленники рассылают письма с «постановлением» о нарушении ПДД и ссылкой «оплатить штраф», что приводит к краже денег и заражению устройств. Первые атаки зафиксированы в США и РФ, мы уже информируем граждан и госорганы о рисках. Защита прав и интересов людей для нас – первоочередная задача. Прокуратура по поручению Главы государства будет и дальше осуществлять цифровой прогноз на опережение, чтобы вовремя выявлять и предотвращать криминальные киберугрозы. Это наша новая ответственность перед обществом», — отметил Генеральный прокурор.

Новая угроза для детей. Минпросвещения обращается к родителям 19 сентября 2025 года к казахстанцам обратились в связи с новой угрозой от мошенников, нацелившихся...

Представлены детали проекта "Центр – Запад" автодороги через Костанайскую область 14 марта текущего года на IV заседании Национального курултая Глава Государства дал поручение о реализации...