В Казахстане предпринимателям дадут рассрочку на уплату налогов

Казахстанские бизнесмены с 1 января этого года могут получить инвестиционный налоговый кредит, который по сути, как отмечают в палате предпринимателей, является рассрочкой по налоговым платежам, а именно корпоративного подоходного налога и налога на имущество. Инвестиционный налоговый кредит — это своего рода заем, который будут предоставляться на три года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентным, но в случае неисполнении условий, будет начисляться пеня. Чтобы получить этот кредит бизнесмену нужно будет подать заявление, и в случае положительного решения, будут заключено соглашение, сообщает alau.kz

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс страны были внесены сравнительно недавно — в конце декабря 2020 года. Новый вид поддержки создается для привлечения инвестиций посредством снижения нагрузки на инвесторов. С бизнесменом будет заключаться соглашение об инвестиционном налоговом кредите, по которому он вправе уменьшить свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой в течение срока до трех лет. Благодаря этому у налогоплательщика должно остаться больше свободных денег, которые можно направить на развитие бизнеса. «Не имеют право на применение налогового инвестиционного кредита, которые применяют специальные налоговые режимы — патент, упрощенная декларация, фиксированный вычет, розничный налог, сельхозтоваропроизводители, сельхозкооперативы, осуществляющие производство и реализацию всех видов спирта, алкогольной продукции, табачных изделий, осуществляющие деятельность на территории специальных экономических и индустриальных зон, недропользователи», — сообщила эксперт палаты предпринимателей Костанайской области Жибек Сеитова.

Претендовать на новую поддержку от государства могут предприниматели, которые занимаются строительством, выпуском кондитерки, занятые в общепите и производстве сельхозоборудования, машиностроении, легкой промышленности, кто занимается пассажирскими перевозками. Именно они получат возможность не платить КПН и налог на имущество в течение трех лет.

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