Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС и МИ) сообщил, что три сиропа от кашля, по которым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение, не зарегистрированы в Республике Казахстан и сертификаты соответствия на них не оформлялись.

Что известно

ВОЗ уведомила о выявлении токсического вещества — диэтиленгликоля — в следующих препаратах:

COLDRIF — производитель Sresan Pharmaceuticals (Индия);

Respifresh TR — производитель Rednex Remedies (Индия);

ReLife — производитель Shape Pharma (Индия).

По данным ВОЗ, употребление этих сиропов может представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для детей . Диэтиленгликоль — токсичное химическое соединение, которое при приёме внутрь способно вызвать тяжёлые отравления и острую почечную недостаточность.

Позиция НЦЭЛС и МИ

В НЦЭЛС и МИ подчеркнули:

перечисленные препараты отсутствуют в государственном реестре лекарственных средств РК ;

сертификаты соответствия на них в Казахстане не выдавались.

Рекомендации гражданам

Покупайте лекарства только в лицензированных аптеках.

Воздержитесь от использования указанных сиропов от кашля.

Приобретая препараты онлайн или за рубежом, проверяйте регистрационный статус и происхождение товара.

При ухудшении самочувствия после приёма любого лекарства незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

НЦЭЛС и МИ призывает граждан проявлять осторожность и сообщать о подозрительных лекарственных средствах в уполномоченные органы.

