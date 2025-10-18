Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС и МИ) сообщил, что три сиропа от кашля, по которым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение, не зарегистрированы в Республике Казахстан и сертификаты соответствия на них не оформлялись.
Что известно
ВОЗ уведомила о выявлении токсического вещества — диэтиленгликоля — в следующих препаратах:
-
COLDRIF — производитель Sresan Pharmaceuticals (Индия);
-
Respifresh TR — производитель Rednex Remedies (Индия);
-
ReLife — производитель Shape Pharma (Индия).
По данным ВОЗ, употребление этих сиропов может представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для детей . Диэтиленгликоль — токсичное химическое соединение, которое при приёме внутрь способно вызвать тяжёлые отравления и острую почечную недостаточность.
Позиция НЦЭЛС и МИ
В НЦЭЛС и МИ подчеркнули:
-
перечисленные препараты отсутствуют в государственном реестре лекарственных средств РК;
-
сертификаты соответствия на них в Казахстане не выдавались.
Рекомендации гражданам
-
Покупайте лекарства только в лицензированных аптеках.
-
Воздержитесь от использования указанных сиропов от кашля.
-
Приобретая препараты онлайн или за рубежом, проверяйте регистрационный статус и происхождение товара.
-
При ухудшении самочувствия после приёма любого лекарства незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
НЦЭЛС и МИ призывает граждан проявлять осторожность и сообщать о подозрительных лекарственных средствах в уполномоченные органы.
