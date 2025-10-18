USD 536.32 EUR 626.9 RUB 6.6

В Казахстане предупреждают об опасных индийских сиропах от кашля

Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС и МИ) сообщил, что три сиропа от кашля, по которым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение, не зарегистрированы в Республике Казахстан и сертификаты соответствия на них не оформлялись.

Что известно

ВОЗ уведомила о выявлении токсического вещества — диэтиленгликоля — в следующих препаратах:

  • COLDRIF — производитель Sresan Pharmaceuticals (Индия);

  • Respifresh TR — производитель Rednex Remedies (Индия);

  • ReLife — производитель Shape Pharma (Индия).

По данным ВОЗ, употребление этих сиропов может представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для детей . Диэтиленгликоль — токсичное химическое соединение, которое при приёме внутрь способно вызвать тяжёлые отравления и острую почечную недостаточность.

Позиция НЦЭЛС и МИ

В НЦЭЛС и МИ подчеркнули:

  • перечисленные препараты отсутствуют в государственном реестре лекарственных средств РК;

  • сертификаты соответствия на них в Казахстане не выдавались.

Рекомендации гражданам

  • Покупайте лекарства только в лицензированных аптеках.

  • Воздержитесь от использования указанных сиропов от кашля.

  • Приобретая препараты онлайн или за рубежом, проверяйте регистрационный статус и происхождение товара.

  • При ухудшении самочувствия после приёма любого лекарства незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

НЦЭЛС и МИ призывает граждан проявлять осторожность и сообщать о подозрительных лекарственных средствах в уполномоченные органы.



