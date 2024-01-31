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В Казахстане придумали, как заставить автомойки не использовать питьевую воду

Фотография для новости В Казахстане придумали, как заставить автомойки не использовать питьевую воду

pixabay.com

Министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову напомнили о критике Президента Касым-Жомарта Токаева, касающейся использования питьевой воды для мытья автомобилей. По словам чиновника, они уже придумали, как исправить ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы сейчас в Водном кодексе хотим предусмотреть норму, какой-то временной промежуток, чтобы предприниматели, которые на станциях технического обслуживания используют питьевую воду, в течение определенного периода времени поставили себе оборудование по очистке той воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть получается оборотное использование воды. Второй вопрос – будем решать по тарифам. То есть тот предприниматель, который использует питьевую воду для других нужд, — таким тариф будем повышать, и значительно«, — поделился планами Нуржигитов.

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