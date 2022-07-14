В Казахстане приостановили льготное автокредитование

По данным фонда, на 13 июля 2022 года банки — участники Программы льготного автокредитования одобрили 11825 заявок н покупку авто на сумму 90 млрд тенге. Из них уже выдали 7852 автомобиля на сумму более чем 59 млрд тенге.

Так, Евразийский банк одобрил 3 248 заявок на сумму 25,4 млрд тенге; Банк Центр Кредит – 3 647 заявок, на сумму 27,7 млрд тенге; Народный банк Казахстана и Forte Bank одобрили по 3009 и 1921 заявок на суммы 23,1 и 14,4 млрд тенге соответственно, пишет forbes.kz

По сообщению «Фонда развития промышленности», в данное время прием новых заявок временно приостановлен. Это связано с проведением итоговых процедур по выдаче автокредитов по уже одобренным заявкам. Программа может быть восстановлена при наличии средств в рамках высвобожденных лимитов. Евразийский банк уже начал процедуру получения очередного транша на сумму 10 млрд тенге, завершение которого планируется в августе.

Программа финансирования льготного автокредитования рассчитана на 30 лет. Предоставление автокредитов после полного освоения лимитов будет осуществляться на основе револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками, после чего банки-участники продолжат сбор заявок по автокредитам.

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