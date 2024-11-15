В Казахстане признали: автоматы «хватайки» пока никто не контролирует

В Казахстане планируют внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать деятельность игровых автоматов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
По его словам, сейчас в стране отсутствует четкое регулирование таких автоматов, поскольку они не относятся к компетенции какого-либо государственного органа.
«В действующем законодательстве отсутствует четкое регулирование таких автоматов — они сегодня не относятся к какому-либо ведомству. Планируется в ближайшее время разработка новых законодательных поправок. Будет определен уполномоченный орган по контролю за деятельностью автоматов. Еще раз озвучу, что пока нет четкого регулирования. Планируется разработка новых законодательных поправок», — заявил Ербол Мырзабосынов.
Министр отметил, что после внесения изменений будет определен государственный орган, который займется контролем деятельности подобных автоматов и соблюдением требований законодательства.
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