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В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса

Фото: Zakon.kz

Правительство Казахстана приняло постановление от 26 января 2023 года «О призыве офицеров запаса на воинскую службу», сообщает zakon.kz.

Согласно документу в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца призовут 345 офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава.

В частности, призовут:

260 человек — в Вооруженные силы РК;
60 человек — в Пограничную службу КНБ;
16 человек — в МЧС;
9 человек — в Нацгвардию.
Постановление вводится в действие с 10 февраля 2023 года.

Министерство обороны также подготовило приказ «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году. Так, в соответствии с законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» планируется призвать на воинские сборы 1500 военнообязанных.

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