В Казахстане продлили прием документов в первый класс

Прием документов в первый класс продлевается до 20 августа, сообщает zakon.kz.

В связи с продлением карантинного режима в стране Министерство образования и науки РК продлевает срок приема документов в первый класс до 20 августа.

На сегодняшний день поступило порядка 350 тысяч заявлений, преобладающее большинство из них принято через портал «электронного правительства» egov.kz.

Из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов в организации образования. Медицинские справки можно представить по мере их получения.

Напоминаем, что по письменному заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии в организации образования условий в первой четверти будет организовано функционирование дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер.

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