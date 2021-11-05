В Казахстане продлили сроки пилотного проекта по СНТ

kyzylorda-news.kz
Приказом министра финансов РК от 2 ноября 2021 продлены сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.
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Срок пилота продлевается до 1 апреля 2022 года:
- по подакцизной продукции:
- по ввозу/вывозу товаров на/с территории Республики Казахстан в рамках ЕАЭС;
- по товарам, по которым ЭСФ подлежат выписке посредством модуля «Виртуальный склад».
При этом в период проведения пилота штрафные санкции не применяются.
Также отмечается, что для противодействия теневой экономике расширяется перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур.
Теперь в перечень добавлены строительные материалы. При этом обязательство по выписке ЭСФ в модуле «Виртуальный склад» по таким товарам наступает с 1 ноября 2022 года с предварительным проведением пилота по оформлению СНТ с 1 февраля 2022 года.
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