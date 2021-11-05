В Казахстане продлили сроки пилотного проекта по СНТ

Приказом министра финансов РК от 2 ноября 2021 продлены сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Срок пилота продлевается до 1 апреля 2022 года:

по подакцизной продукции:

по ввозу/вывозу товаров на/с территории Республики Казахстан в рамках ЕАЭС;

по товарам, по которым ЭСФ подлежат выписке посредством модуля «Виртуальный склад».

При этом в период проведения пилота штрафные санкции не применяются.

Также отмечается, что для противодействия теневой экономике расширяется перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур.

Теперь в перечень добавлены строительные материалы. При этом обязательство по выписке ЭСФ в модуле «Виртуальный склад» по таким товарам наступает с 1 ноября 2022 года с предварительным проведением пилота по оформлению СНТ с 1 февраля 2022 года.

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