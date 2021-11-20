В Казахстане продолжается рост заболеваемости COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 ноября, сообщает Zakon.kz.

В стране вновь зафиксирован незначительный спад новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 78 случаев.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1047 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

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в Нур-Султане – 102,

в Алматы – 116,

в Шымкенте – 17,

в Акмолинской области – 81,

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 55,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 74,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 36,

в Карагандинской области – 104,

в Костанайской области – 113,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 118,

в СКО – 155,

в Туркестанской области – 8. Всего в стране подтвержден 962 781 случай. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период 1129 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 164,

в Алматы – 153,

в Шымкенте – 27,

в Акмолинской области – 96,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 82,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 52,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 134,

в Карагандинской области – 148,

в Костанайской области – 22,

в Кызылординской области – 15,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 159, в Туркестанской области – 31.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 923 882 человека.