В Казахстане прогнозируют сокращение ассортимента продукции

С полок казахстанских супермаркетов могут исчезнуть некоторые товары, передает LS.

Как сообщил основатель Inmart Андрей Подданец, на казахстанском и российском рынках ожидается сокращение ассортимента. Он отметил, что ретейл будет ограничен в выборе. А вот у производителей, по мнению Подданца, есть хорошие возможности для развития за счет замещения импортного товара отечественным.

«Однозначно какие-то компании уже ушли, какие-то будут аффилироваться под наших производителей. Просто снизится ассортимент и скорректируются какие-то позиции. У нас у всех стоит задача сохранить наши бизнес-процессы», — рассказал спикер.

По словам организатора международных ретейл-съездов «Мир торговли» Елены Саргалдаковой, только в марте были получены запросы на свыше 300 товарных категорий от 67 ретейлеров и дистрибьюторов Казахстана и России.

«Сейчас мы оперативно ищем поставщиков и производителей в Казахстане, чтобы познакомить с нашими партнерами-ретейлерами и оказать содействие в переговорах», — добавила Саргалдакова.

Она сообщила, что 70% ретейл-компаний из тех, кто направлял запросы, готовы начать переговоры. Так, по словам Саргалдаковой, им необходимы средства гигиены, напитки, бакалея, кондитерские изделия, морепродукты, свежие овощи и фрукты, а также сухофрукты.

«В связи с этим наша компания 2 и 3 июня в Алматы проведет торговый конгресс «Мир торговли» с участием более 100 ретейлеров из стран СНГ», — рассказала собеседница LS.

Между тем глава маркетингового агентства JD Expert Юлия Дмитриева добавила, что сложившаяся в мире ситуация отразится и на покупательской способности. В частности, она прогнозирует расслоение общества. Поэтому она считает, что поставщикам необходимо пересмотреть категорийную линейку.

«Если вы дистрибьютор, то нужно заполнить свои предложения ценовыми и качественными нишами, в частности, понадобятся дешевые товары. К примеру, уйти из элитного ценового сегмента в средний, сохранив качество. И найти те товары, которые останутся в элитном сегменте. Так как расслоение общества, мягко говоря, будет происходить молниеносно. Общество будет меняться и корректироваться в режиме нон-стоп. И люди, привыкшие к качеству подачи ассортимента, очень резко сместят свои ценовые возможности», — резюмировала Дмитриева.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.