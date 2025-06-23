Около 800 миллиардов тенге правительство Казахстана заложило на индексацию пенсий, социальных пособий и выплат. Об этом сообщил в Сенате вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Серика Жумангарина, принятые меры призваны поддержать социально уязвимые слои населения на фоне налоговых реформ и сохраняющегося инфляционного давления.

«На индексацию пенсий, пособий, социальных выплат мы предусмотрели порядка 800 миллиардов тенге. Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет», — сказал Жумангарин во время заседания Сената.

Заместитель премьер-министра также отметил, что для лиц с инвалидностью I и II групп размер необлагаемого дохода был увеличен с 289 тысяч до 1,6 миллиона тенге в месяц. По его словам, эта мера позволит 350 тысячам человек сохранить в совокупности около 12 миллиардов тенге.

Также в рамках изменений снижен транспортный налог для владельцев автомобилей:

старше 10 лет — на 30 процентов;

старше 20 лет — на 50 процентов.

Чиновник отметил, что это позволит сэкономить гражданам порядка 30 миллиардов тенге.

В рамках перехода на прогрессивную шкалу налогообложения правительство утвердило стандартный налоговый вычет в размере 30 МРП — это около 120 тысяч тенге в 2025 году. Таким образом, работники с ежемесячной зарплатой до 140 тысяч тенге будут освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога.

«Это порядка 53 процентов работающих сегодня, или более 3,8 миллиона человек. В карманах у них останется порядка 90 миллиардов тенге дополнительно», — подчеркнул Жумангарин.

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство продолжает мониторинг ценовой ситуации в условиях подготовки к предстоящим изменениям в налоговой системе.

«Честно говоря, многие предприятия уже подняли цены — несмотря на то что изменения будут внесены с первой половины года. Никто не скрывает этого. С Национальной палатой предпринимателей я разговаривал — многие подняли даже исходя из того, что НДС будет 20 процентов», — сообщил он.

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