Мажилис Казахстана принял в работу законопроект, согласно которому в преддверии тридцатилетия Конституции планируют провести амнистию некоторых заключённых.

Документ разработали депутаты мажилиса после предложения Каракат Абден амнистировать некоторых женщин-заключённых, которые не совершали преступлений, связанных с насилием. В МВД в целом поддержали инициативу, но не исключили возможные риски: «протестные настроения» среди пострадавших от преступлений, а также вероятность повторных правонарушений среди амнистированных. Об этом сообщает informburo.kz

От уголовной ответственности или основного наказания освободят:

лиц, совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместивших или по которым не предъявлен гражданский иск;

социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Также находящиеся в производстве дела по подобным правонарушениям прекратят.

От основного наказания освободят и осуждённых за совершение преступлений средней тяжести, не имеющих отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать наказание в течение года и меньше.

Некоторым заключённым сократят сроки или размеры основного наказания:

по тяжким преступлениям – на одну третью часть;

по особо тяжким преступлениям – на одну четвертую часть.

К социально уязвимым лицам относятся:

ветераны и другие лица, на которых распространяется действие закона «О ветеранах»;

лица, не достигшие 18 лет на момент совершения уголовного правонарушения;

женщины, которым исполнилось 50 лет и старше;

мужчины, которым исполнилось 60 лет и старше;

беременные;

женщины, не лишённые родительских прав и имеющие несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых либо взятых под опеку;

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся лица с инвалидностью с детства;

мужчины, не лишённые родительских прав и являющиеся единственным родителем несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых либо взятых под опеку;

лица с инвалидностью I или II группы, признанные таковыми до введения в действие закона.

В документе также представлен обширный перечень исключений из действия амнистии. Среди них осуждённые за коррупцию, терроризм и экстремизм, убийство, истязание, насилие, доведение до самоубийства, торговлю людьми, заведомо ложный донос и другие.

Одна статья законопроекта вызвали критику у Республиканской коллегии адвокатов.

«Статья 4 охватывает значительную часть составов преступлений, что существенно ограничивает круг лиц, к которым может быть применена амнистия. Это может привести к тому, что предусмотренная законом мера окажется в значительной степени формальной и не достигнет социального эффекта, на который рассчитывает общество. Особого внимания заслуживает то, что в проекте закона не предусмотрен специальный подход к уголовным правонарушениям, совершённым по неосторожности. Хотя такие деяния, как правило, относятся к категории небольшой или средней тяжести и формально могут подпадать под действие амнистии, в структуре статьи 4 они не выделены отдельно, а потому фактически оказываются вне зоны внимания», – говорится в заявлении юристов.

В то время как уголовные правонарушения, совершённые по неосторожности, чаще всего не несут злого умысла, корыстных побуждений и намерения причинить вред, добавили в РКА. Такая форма вины предполагает меньшую степень общественной опасности и вины по сравнению с умышленными деяниями.

Адвокаты подчеркнули, что амнистия в отношении таких правонарушений не освобождает лицо от обязанности возместить причинённый материальный и моральный вред, а значит не нарушает баланс между гуманизмом и защитой прав потерпевших.

«Дополнительного внимания заслуживает вопрос женщин, отбывающих наказание, в том числе по делам экономической направленности. Особенно это касается женщин пенсионного возраста или имеющих малолетних детей, для которых изоляция от общества не способствует исправлению, а в ряде случаев влечёт чрезмерно тяжёлые последствия. В отношении таких лиц следует рассмотреть возможность замены наказания на альтернативные меры, позволяющие возместить ущерб и не утрачивать социальную связь», – уточнили в коллегии.

Обеспокоенность у юристов также вызвало сохранение ограничений по ряду составов, в частности по участию в ОПГ. Эту статью, как отметили в сообществе, вменяют часто формально, без установления реальной преступной структуры. Это снижает эффективность амнистии и требует внимательного пересмотра соответствующих положений, считают адвокаты.

Коллегия призвала создать рабочую группы с участием учёных, депутатов, представителей гражданского общества и государственных органов для пересмотра перечня составов преступлений, указанных в статье 4 законопроекта.

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