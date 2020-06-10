В Казахстане проведут налоговую амнистию для физлиц

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В Казахстане планируется провести новую налоговую амнистию для физических лиц. В Мажилисе Парламента сейчас находится на обсуждении соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс.
Согласно законопроекту, физлицам спишут пени, числящиеся на лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 апреля 2020 года, но при условии, если они заплатят основной долг по налогам на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства до 31 декабря 2020 года. Также законопроект предлагает ввести налоговые послабления отечественным компаниям, поддержку негосударственных средств массовой информации, а также поправки, направленные на упрощение налогового администрирования в период карантина. Мажилис уже принял проект закона в двух чтениях.